L’Association des maires de la Charente-Maritime et le groupement de gendarmerie départementale organisent, cette semaine, une opération de prévention à destination des seniors. Cette opération, baptisée R-Mess pour Rayonnement-Messages, est la seconde conduite par la gendarmerie après celle réalisée en novembre sur les risques internet. Cette opération répond à un objectif de sensibilisation de masse en diffusant des conseils de vigilance et de prudence. Il vise à toucher la grande majorité des personnes qui ne sont jamais en interaction avec la gendarmerie.

C’est une nouvelle forme de proximité qui est proposée aux usagers, complémentaire de l’action quotidienne de la gendarmerie et des élus sur le terrain et les réseaux sociaux. La force du projet repose sur l’utilisation de supports ordinaires comme vecteurs pour les messages de prévention. Les conseils sont apposés sur des fourreaux à baguette, des sachets distribués en pharmacie, des serviettes en papier ou encore des sets de table. Ces supports sont consommables, mais pas immédiatement jetables. Ils offrent donc un temps pour la lecture des conseils apposés. Cette proximité des supports et des commerçants qui en assurent la distribution permet une large diffusion des messages. Pour cette campagne, les partenaires s’appuient sur le réseau des pharmaciens. 100 000 sachets seront distribués à partir de ce mercredi.