Le début ce lundi 11 mai du déconfinement. Une journée historique marquée par la réouverture de tous les commerces, à l’exception des bars et des restaurants. Et puis il est désormais possible de se déplacer sans attestation, dans la limite de 100km. En voiture, à vélo ou en bus comme à La Rochelle où le trafic reprend normalement ce lundi. A Royan, ce sera à partir de demain avec un fonctionnement normal sur l’ensemble du réseau, avec des règles de sécurité sanitaire strictes à respecter.

Du côté des trains, le trafic des TER reprend progressivement à compter de ce lundi en Nouvelle-Aquitaine. La SNCF propose 4 A/R entre La Rochelle et Poitiers, 5 entre Saintes et Angoulême, 4 entre Saintes et Bordeaux, 2 entre Saintes et La Rochelle et 2 entre La Rochelle et Rochefort.

Le pont de l’île de Ré redevient payant. Le péage a été remis en service ce matin à 5h30, à la faveur du déconfinement. En accès libre depuis le 17 mars, le passage est donc de nouveau facturé 8 euros aux usagers. Ce sera 16 euros à partir du 20 juin pour le tarif d’été. Les points de vente de tickets et abonnements sont également ouverts. Parallèlement, les travaux de réfection des câbles du pont, qui se sont poursuivis pendant le confinement, continuent. A ce titre, la circulation sera régulée demain après-midi, et la voie piétonne sera fermée jusqu’au début du mois de juin.