Face à une augmentation du nombre de véhicules sur la route à compter de ce lundi, les forces de l’ordre seront pleinement mobilisées toute cette semaine. Une campagne de lutte sera menée contre les excès de vitesse, mais aussi contre les conduites sous l’emprise d’alcool et de produits stupéfiants. La gendarmerie prévient : des contrôles sont menés aujourd’hui sur l’autoroute A10, les Nationales 150, 141, 137 et 11, et sur les Départementales 939, 737, 141, 137, 123, 19, 700, 133, 10 et 9.