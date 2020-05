Pour un déconfinement respectueux de l’environnement et de la biodiversité. Europe écologie Les Verts soutient l’opération « Littoral 2020, sauvez nos poussins » portée notamment par le Conservatoire du littoral et la Ligue de protection des oiseaux. Deux organismes basés à Rochefort qui alertent sur les risques d’un retour de la population sur le domaine littoral et les espaces naturels où la biodiversité s’est fait la part belle durant ces deux mois de confinement. On écoute Jean-Pierre Lartige, secrétaire régional du parti écologiste en Poitou-Charentes :

Jean-Pierre Lartige qui se dit par ailleurs pour une réouverture des plages, comme le souhaitent bon nombre d'élus du littoral charentais :

