Pas de réouverture des écoles publiques mardi prochain à Tonnay-Charente. Elle est reportée à une date ultérieure. L’ensemble des conditions sanitaires ne sont pas réunies pour accueillir les enfants en toute sécurité. Il faut dire que la Ville possède le plus grand groupe élémentaire du département avec 400 élèves à gérer. La communauté éducative et la mairie travaillent à de nouvelles possibilités pour permettre une réouverture des écoles et un accueil partiel. La date du 25 mai est évoquée.