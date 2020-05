A quelques jours du déconfinement, les élus locaux se mobilisent pour équiper au plus vite la population, avant lundi prochain. En effet, c’est l’effervescence dans les communes. Tout en respectant les gestes barrières et les mesures de sécurité sanitaire, la distribution de masques se poursuit comme à Tonnay-Charente où les équipes municipales sont à pied d’œuvre depuis la semaine dernière déjà. Un 2e lot est actuellement en cours de dépôt dans les boîtes aux lettres des habitants. Une 3e et dernière tournée est prévue en fin de semaine, avec pour mot d’ordre : un masque le 11 mai pour tous les Tonnacquois.

Même objectif à Marennes-Hiers-Brouage où les conseillers municipaux sont mobilisés pour distribuer les masques fournis par le Département en porte-à-porte. En cas d’absence, une enveloppe contenant le nombre de masques par foyer est déposée dans la boîte aux lettres. Si vous n’avez pas été équipés, il faudra se manifester auprès de la mairie au 05 46 85 25 55.

A Royan, deux masques par habitant seront remis ce week-end sous enveloppe en porte-à-porte. L’un est en tissu et l’autre est de type chirurgical. Un 3e offert par le Département sera distribué la semaine prochaine.

A Saintes, la distribution va démarrer dès ce vendredi 8 mai. La Ville s’est associée à Bordeaux Métropole pour un achat rapide de masques produits localement. Elle a ainsi commandé 30 000 masques dont les premiers doivent être livrés ce jeudi. Ici, pas de porte-à-porte, mais cinq centres de retrait ouverts jusqu’au 15 mai, et le 16 pour ceux n’ayant pas pu être servis. La distribution se fera par groupes alphabétiques selon un planning établi et sur présentation de justificatifs.

A La Rochelle, la plateforme de distribution est très sollicitée depuis sa mise en route samedi. 80 000 masques doivent être prochainement livrés.

Enfin, pas de livraison prévue avant la semaine prochaine à Saint-Jean-d’Angély où 7000 masques doivent être réalisés par des bénévoles. Le matériel a été livré ce mardi. La Ville recherche toujours des couturières volontaires.

Et puis à Dolus-d’Oléron, les masques offerts par le Département seront distribués aux résidents principaux du 11 au 13 mai à la salle de l’Escale.