Des masques et du gel hydroalcoolique pour les commerçants du Bassin de Marennes. Afin de les aider à reprendre leur activité dans de bonnes conditions sanitaires, la Communauté de communes a décidé de faire un geste et d’équiper l’ensemble des commerçants du territoire. Le matériel sera distribué chez les professionnels à partir d’aujourd’hui et toute la semaine prochaine.