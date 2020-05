La Caf de la Charente-Maritime aux côtés de ses bénéficiaires en cette période de crise sanitaire. L’ensemble de ses agents sont actuellement mobilisés en télétravail pour garantir la continuité et le versement en avance des prestations sociales. Ce mardi, 43,5 millions d’euros ont été alloués aux 120 000 allocataires du département. Le 15 mai prochain, la prime exceptionnelle promise par le gouvernement sera versée aux foyers les plus modestes. Une aide de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA, plus 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans.