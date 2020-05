Le collectif La Rochelle danse & bien-être lance un appel aux dons pour soutenir l’hôpital de La Rochelle. Créé au tout début du confinement et réunissant plusieurs acteurs locaux du monde culturel et artistique, il vient de mettre une cagnotte en ligne sur le site GoFundMe. Objectif : collecter 10 000 euros. Achile Dinga, porte-parole et professeur de danse :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/don-lr-danse.mp3 Et pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook La Rochelle danse & bien-être.