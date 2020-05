Une intersyndicale CGT, FO, FSU FGR-FP et LSR ont adressé dernièrement une lettre ouverte aux autorités préfectorales, départementales et sanitaires pour exiger un certain nombre de garanties afin d’appréhender plus sereinement la crise actuelle et la sortie très attendue du confinement lundi prochain pour les personnes âgées les plus vulnérables ou isolées. On écoute Guy Silvestri, secrétaire général de l’Union syndicale des retraités CGT de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/retraites.mp3 Dans leur lettre, les syndicats de retraités demandent au préfet, au président du département et au directeur départemental de l’ARS de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures pour protéger les personnes vulnérables. Une lettre pour l’heure restée sans réponse. Mais les syndicats de retraités ne désespèrent pas.