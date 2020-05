Sur l’île d’Oléron, les trois déchetteries rouvriront toutes lundi prochain, jour du déconfinement. S’attendant à un afflux massif, la Comunauté de communes qui gère ces espaces s’organise et appelle les habitants à ne pas se précipiter dès le premier jour, et à reporter leur déplacement autant que possible pour respecter les mesures de sécurité sanitaire afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.