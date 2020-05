La CGT de Saintes demande aux élus locaux de ne pas rouvrir les crèches, écoles et collèges dès lundi prochain. Dans une lettre ouverte qui leur a été adressé fin de semaine dernière, le syndicat explique que la reprise le 11 mai est « compliquée et dangereuse ». A la fois pour le personnel, mais aussi pour les enfants et leurs familles. On écoute Agathe Morin, secrétaire générale de l’Union locale CGT de Saintes :

