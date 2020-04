Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé publié hier soir, 663 personnes sont actuellement hospitalisées dans la région, soit une baisse de 53 par rapport à la veille. Le nombre de patients en réanimation est également en baisse : 117 personnes, soit 9 de moins. Depuis le début de l’épidémie, 4615 cas de contamination ont été recensés dont 33 nouveaux hier. La région déplore 313 morts à l’hôpital, dont 11 de plus en 24 heures. Et 114 dans les Ehpad, soit 5 de plus.