Un 1er mai sans rassemblement. Aucun militant ne descendra dans la rue pour manifester demain vendredi, jour de la Fête du travail. Une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison du confinement et de la crise sanitaire du covid-19. Du jamais vu pour Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT de la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/cgt-1er-mai-1.mp3 Parmi les revendications immédiates liées à la crise du coronavirus : l’arrêt des activités non essentielles, la sécurité sanitaire des salariés, du matériel de protection et des tests pour l’ensemble des travailleurs en activité. Faute de moyens, Yvonne Gaborit n’est pas favorable à une reprise du travail le 11 mai. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/cgt-1er-mai-2.mp3 En guise de manifestation pour ce 1er mai, la CGT de Rochefort propose de manifester en installant des affiches et en diffusant de la musique devant chez soi, de réaliser des photos ou vidéos très courtes et de les publier sur les réseaux sociaux.