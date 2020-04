Les contrôles routiers renforcés en Charente-Maritime. Face à un relâchement du comportement des conducteurs, le préfet du département Nicolas Basselier rappelle que la mobilisation des forces de l’ordre reste totale.

A l’approche d’un week-end prolongé, il va sans dire que les opérations de contrôle vont se multiplier sur le territoire. D’autant plus en cette période de confinement, et alors que certains pourraient être tentés d’aller faire un tour du côté du littoral charentais. Le préfet appelle chacun à la vigilance et au civisme. Car, depuis le début de l’épidémie de covid-19, les forces de l’ordre ont constaté un certain relâchement du comportement des usagers de la route. Rien que la semaine dernière, 910 infractions ont été relevées, dont 317 graves. Dans le détail : 566 concernaient des excès de vitesse, dont une proportion importante était supérieure à 40km/h. 55 relevaient d’une conduite dangereuse. 17 d’une conduite en état d’ébriété, et 11 sous l’empire de stupéfiants. Cette situation a conduit l’autorité préfectorale à renforcer les contrôles routiers, d’autant plus en ce week-end du 1er mai et même si chacun est invité à rester chez soi.