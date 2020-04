Le déconfinement se prépare à Saint-Jean-d’Angély. Au lendemain des annonces du Premier Ministre Edouard Philippe, la maire de la Ville Françoise Mesnard a publié ce mercredi la liste des mesures qui seront mises en place à partir du 11 mai, et notamment la réouverture des écoles en accord avec l’Education nationale et Vals de Saintonge communauté, mais aussi de tous les marchés en conservant les mêmes dispositifs de filtrage à l’entrée. L’élu autorisera également l’ouverture de tous les commerces sous réserve de la transmission d’un plan de prévention à la mairie. Elle ajoute que les actions de soutien sont d’ores et déjà prolongées jusqu’au 30 juin. La Ville va aussi coordonner une opération de fabrication de 7000 masques avec des couturières bénévoles, qui seront distribués à domicile dès le 11 mai. Enfin, une réouverture progressive des services publics est également en préparation.

Le déconfinement se prépare aussi sur l’île d’Oléron. Afin de limiter l’engorgement des déchetteries qui rouvriront le 11 mai, la Communauté de communes annonce l’ouverture exceptionnelle de l’Ecopôle à Dolus le 4 mai et tous les après-midi jusqu’à nouvel ordre. L’accès sera gratuit pour les particuliers. Ces derniers pourront y déposer leurs déchets verts qui seront ensuite transformés en compost ou bois de chauffage. Le port d’un masque et d’un gilet jaune sera obligatoire. Des mesures seront prises pour limiter les files d’attente. Aucun outil de déchargement ou de nettoyage ne sera prêté sur place.