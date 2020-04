Les réactions après la présentation hier à l’Assemblée nationale du Plan de déconfinement par le Premier Ministre Edouard Philippe. Ce plan qui prévoit une réouverture très progressive des écoles maternelles et primaires à partir du 11 mai, mais sur la base du volontariat, avec des classes limitées à 15 élèves. Puis à compter du 18 mai, une réouverture des collèges, pour les 6e et 5e dans un premier temps, et dans les départements où la circulation du virus est très faible. Et fin mai pour les autres. Des annonces qui suscitent l’incompréhension et l’inquiétude chez les syndicats enseignants face à une rentrée jugée prématurée.

Du côté des politiques en Charente-Maritime, les avis sont partagés. Pour le député de La Rochelle Olivier Falorni, qui s’est prononcé contre ce plan, « le vote d’aujourd’hui n’était en fait qu’un 49-3 », a-t-il déclaré hier sur twitter. Pour le président de la Charente-Maritime et de l’Association des départements de France Dominique Bussereau, qui rencontre ce matin le Premier Ministre en visio-conférence pour échanger sur la préparation du déconfinement, « l’intervention d’Edouard Philippe était claire et de bon sens », même s’il attend certaines précisions.

Parmi les autres annonces du Premier Ministre hier, figurent la possibilité de circuler sans attestation dans un rayon de 100km, la réouverture des médiathèques, bibliothèques et petits musées. Mais pas des grands musées, cinémas, salles de concert et théâtres qui devront rester fermés. Les rassemblements de plus de 5000 personnes seront également interdits jusqu’au mois de septembre. Ainsi, le festival Un Violon sur le sable à Royan ne pourra pas se tenir sur la grande plage cet été les 25, 28 et 31 juillet. L’évènement attire en moyenne 40 000 spectateurs chaque soir.