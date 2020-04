Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine a été publié hier soir par l’Agence régionale de santé. Il fait état de 4553 personnes contaminées dont 16 nouveaux cas confirmés, et de 301 morts dont 7 de plus hier parmi les patients hospitalisés. Le nombre de décès dans les Ehpad s’élève à 105. Pour ce qui est de notre département, la Charente-Maritime déplore 41 morts, soit 1 de plus en l’espace de 24 heures. Actuellement, 721 personnes sont hospitalisées dans la région, avec un solde positif de 11 malades supplémentaires. 128 sont en réanimation, soit 6 de moins.