Les initiatives se multiplient en Charente-Maritime pour fournir des masques à toute la population. Dans le département et les communes, les élus, entreprises et associations participent à cet effort pour approvisionner chaque habitant avant le déconfinement le 11 mai. Tour d’horizon des initiatives locales.

L’objectif prioritaire est désormais d’équiper chaque habitant de la Charente-Maritime. C’est tout l’enjeu de l’opération « Un masque pour tous » lancée par le Département qui s’engage à fournir des masques en tissu et réutilisables à l’ensemble de la population avant le 11 mai. Une commande de 650 000 unités a été passée auprès des entreprises et des associations locales.

Dans les communes et les communautés de communes ou d’agglomération, on s’active également pour répondre aux besoins des habitants. A Rochefort, la CARO a fait appel à l’entreprise Séréniséat, spécialisée dans la confection de coussins pour le transport, pour fabriquer 65 000 masques et les livrer dans les meilleurs délais. Double objectif pour la collectivité qui participe en même temps à la relance d’une entreprise rochefortaise à l’arrêt depuis plusieurs semaines, et dont les carnets de commande s’épaississent puisqu’elle va devoir réaliser 300 000 masques dans les prochaines semaines.

A Royan, la Ville a commandé 35 000 masques et des bénévoles produisent environ 500 masques alternatifs par semaine. L’objectif est d’équiper chaque Royannais d’au moins deux masques.

A Médis, une cinquantaine de volontaires confectionnent des masques alternatifs en tissu multicouche à plis. L’objectif est de fabriquer 1000 unités. Mais le matériel commence à manquer. Alors la mairie a lancé un appel au don de tissu et d’élastiques.

Aux Mathes-La Palmyre, 12 coutières bénévoles sont à pied d’œuvre pour fabriquer à un rythme soutenu des masques « maison ». Près de 500 ont déjà été distribués aux personnes âgées et fragiles. Mais là encore, le matériel fait défaut et un appel au don est lancé.

A Saint-Denis-d’Oléron, la commune recherche du tissu et des volontaires pour fabriquer au moins 1500 masques.

Dans le Bassin de Marennes, ce sont plus de 1000 masques qui ont déjà été distribués aux habitants. Tous en seront pourvus d’ici la mi-mai promet la CdC.

Enfin à Bourcefranc, la commune s’engage également à équiper tous ses habitants. Une nouvelle distribution est en cours. A noter que les coutières bénévoles, qui sont mobilisées, ont même pris soin de penser aux enfants, en concevant des masques spécialement adaptés à leurs visages.