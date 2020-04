La réouverture partielle aujourd’hui de trois déchetteries dans l’agglomération Royan Atlantique. Celles de Royan, Chaillevette et Grézac sont concernés. Seuls les déchets verts y sont acceptés. Et pour s’y rendre, il faut prendre rendez-vous sur le site de la CARA agglo-royan.fr. Des mesures draconiennes mises en place pour éviter les encombrements et respecter les gestes barrières. Le service est limité à un rendez-vous par foyer et par semaine. Un contrôle sera effectué à l’entrée. Concernant le ramassage des emballages sur l’agglo de Royan, une seconde opération de déstockage est prévue mercredi.