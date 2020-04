C’est demain que débute le mois du Ramadan. Un Ramadan confiné pour les musulmans, mais toujours solidaire. En Charente-Maritime, les fidèles seront certes privés de leurs lieux de culte habituels, mais l’entraide sera véritablement au cœur de ce mois de jeûne et de prière. Abdelouahed Tatou est le secrétaire général de l’Association cultuelle islamique de la Charente-Maritime :

Pendant ce mois de partage sans rassemblement donc, l'Association cultuelle islamique de la Charente-Maritime va pouvoir assurer tous les soirs du mois de Ramadan la distribution de plats chauds aux plus démunis en drive :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/ramadan-2.mp3 La distribution aura lieu tous les soirs devant la mosquée de Mireuil à La Rochelle, entre 20h et 21h. L’association va mobiliser une équipe de bénévoles pour faire respecter les règles de sécurité sanitaires, de distanciation sociale et les gestes barrières. Chacun devra se présenter seul avec son attestation de déplacement dérogatoire.