Les librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine reprennent du service. Alors qu’elles ont toutes fermé leurs portes au début du confinement, elles sont nombreuses à retrouver un peu d’activité, sous forme de drive et de livraison à domicile. L’occasion pour elles de maintenir un service et de satisfaire leur clientèle qui a plus de temps pour lire en cette période de confinement. C’est ce que nous dit Stéphane Rocton, gérant de deux librairies à Marennes et Saint-Pierre-d’Oléron :

Amazon, pour ne pas le citer. Pour le professionnel, voilà une belle opportunité de maintenir l'activité, malgré la crise sanitaire. Et la demande est là :

Pour répondre à la demande, Stéphane Rocton a adapté le site de ses librairies lecoureau.fr, qui propose plus de 25 000 livres en stock.