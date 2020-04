Depuis pratiquement un mois maintenant, l’association Le Toikétatous y accueille une vingtaine de SDF et leurs chiens. Le seul endroit de la ville capable d’héberger des sans-abri et leurs compagnons à quatre pattes. Malgré quelques tensions, tous cohabitent du mieux possible. Une dizaine de bénévoles sont mobilisés du matin au soir pour gérer le site, comme Muriel Dumont, la directrice du Toikétatous :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/toiketatous-1.mp3 Tout est fait donc pour assurer le confort et la sécurité des sans-abri, même si les gestes barrières ne sont pas toujours respectés entre les résidents. Des repas leur sont servis matin, midi et soir. Ils reçoivent également la visite de médecins, du SAMU social, mais aussi de vétérinaires pour vérifier la santé des animaux. De quoi conforter Muriel qui réalise ainsi un rêve vieux de 13 ans. Celui d’ouvrir un camping solidaire. Il aura fallu attendre la crise du covid-19 pour en voir la concrétisation, en seulement quelques jours :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/toiketatous-2.mp3 Muriel Dumont qui souhaite désormais poursuivre l’aventure après le confinement. Elle en appelle à l’Etat et la Ville. Elle en profite par ailleurs pour lancer un appel au don d’un sèche-linge et de couvertures qui font encore défaut.