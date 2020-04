Une collecte photographique visant à conserver une trace de la période si particulière que nous traversons actuellement. Pour participer, c’est simple : chaque habitant doit envoyer une ou deux photos maximum de son quotidien de confiné, en noir et blanc ou en couleurs, avec une légende et une phrase de présentation, accompagnées de ses coordonnées et de son âge. Une sorte d’exutoire pour Cyril Chappet, premier adjoint au maire, à l’origine du projet :

Cette collecte de photos, qui se poursuit jusqu’au 31 mai, fera l’objet d’une exposition et éventuellement d’un ouvrage.

#AngélyConfinée

La règle est simple : avec votre téléphone portable ou appareil photo, envoyez votre meilleur cliché, qu’il soit artistique, humoristique, décalé ou représentant votre quotidien, il doit simplement illustrer un aspect du confinement à Saint-Jean-d’Angély.

Cette collecte se déroulera jusqu’au dimanche 31 mai 2020 à minuit, aucun prix ne sera décerné.

Les photos doivent être présentées sous format numérique, en noir et blanc ou en couleur, elles devront être accompagnées de l’identité de l’auteur(e), de son adresse (courriel et postale), de son numéro de téléphone et de son âge et devront comporter une légende ainsi qu’une phrase de présentation.

Chaque participant(e) pourra présenter au maximum 2 photographies. Aucune limite d’âge n’est fixée, l’objectif étant d’exprimer son expérience et son ressenti par la photographie. Les participants(es) mineurs(es), devront envoyer une autorisation parentale.

Les photos retenues seront diffusées sur les supports de communication de la Ville de Saint-Jean-d’Angély (bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux, etc.) Les choix de publication et de diffusion relèvent de la seule responsabilité de la Ville de Saint-Jean-d’Angély.

Ces photographies serviront de support à une exposition publique thématique qui se déroulera à une date non encore définie.

Après avoir pris et sélectionné vos plus belles photos, envoyez-les par mail à thierry.roland@angely.net