Le coronavirus a fait 3 morts de plus en 24 heures en Charente-Maritime. C’est ce qu’il ressort du dernier bilan de l’épidémie établi hier soir par l’Agence régionale de santé. Ce qui porte à 32 le nombre total de décès dus au covid-19 dans notre département. Département qui est le 2e le plus touché de la région après la Gironde et ses 92 victimes. En Charente-Maritime, 83 malades sont actuellement hospitalisées dont 19 en réanimation. En Nouvelle-Aquitaine, qui reste l’une des régions les moins impactées par l’épidémie, le nombre de morts s’élevait hier à 259, soit 12 de plus que la veille. Et 87 dans les Ehpad dont 4 de plus en 24 heures.