La Ville de Surgères profite du confinement pour tester l’extinction de l’éclairage nocturne. Dès la nuit prochaine, les lumières de la cité d’Hélène ne brilleront plus la nuit. Outre des économies d’énergie, cette démarche va permettre la prévention des nuisances lumineuses et la protection de la biodiversité, selon la municipalité qui se justifie : « maintenir des éclairages extérieurs identiques aux périodes de pleine activité paraît inadapté en cette période de confinement et d’interdiction de circulations et de rassemblements ».