Les clubs de foot de Marsais et du Canton Aunis lancent un appel aux dons pour les Ehpad de Surgères et Saint-Saturnin-du-Bois. Ils ont mis en ligne une cagnotte pour récolter des fonds afin d’offrir des gâteaux, confiseries et chocolats aux personnels de ces deux établissements, ainsi que des jeux de société et de divertissement aux résidents. Plus de 300 euros ont déjà été collectés.

https://www.leetchi.com/c/fcm-cafc-soutenons-le-personnel-des-ehpad-de-notre-commune?