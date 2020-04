Le syndicat mixte de gestion des déchets en Charente-Maritime a annoncé la réouverture aujourd’hui de neuf déchetteries à Plassay, Gémozac, Saint-Jean-d’Angély, Matha, Marans, Surgères, Le Thou, Aulnay et Courçon. Et ce afin de soutenir la reprise de l’activité économique. Cependant, l’accès est désormais limité à quatre véhicules. Il est également vivement demandé aux usagers de respecter les consignes sanitaires et les distances de sécurité, sous peine de poursuites. Les déchetteries sont ouvertes aux horaires habituels.