Dans une vidéo publiée ce matin sur le site de la Ville et les réseaux sociaux, Catherine Desprez s’adresse à ses concitoyens pour évoquer l’après-11 mai et le déconfinement qui sera progressif. Elle indique qu’il faudra continuer à veiller au respect des gestes barrières et que des masques seront prochainement distribués à tous les Charentais-Maritimes. Ils sont actuellement en cours de fabrication par des entreprises locales. La Ville de Surgères apportera un complément. Enfin, l’élue insiste sur les deux préoccupations majeures de la commune : la réouverture des écoles et la crise économique. On l’écoute :

Catherine Desprez qui en appelle à la discipline et à la mobilisation de tous pour espérer une sortie de crise et retrouver du lien social. Ce qui « nous manque le plus », conclut-elle.