La Région Nouvelle-Aquitaine ouvre sa plateforme en ligne pour demander des aides d’urgence. Le service s’adresse aux entreprises, artisans, agriculteurs, indépendants et associations. Un plan d’urgence de 73 millions d’euros a été débloqué début avril pour venir en aide aux structures en difficulté, face à la crise sanitaire. Les demandes sont à faire avant fin avril et fin mai selon les cas sur les-aides.nouvelle-aquitaine.fr. Plus d’infos au 05 57 57 55 88.