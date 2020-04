Victimes eux aussi de la crise sanitaire, ils enregistrent une perte globale de leur chiffre d’affaires d’environ 80%. Le marché traditionnel comme la restauration actuellement fermée, qui représente un tiers des ventes, est quasi à l’arrêt. Tout comme la vente directe (un tiers également) qui a été impactée par la baisse de la fréquentation ou la fermeture des marchés. Contraints à une activité réduite, les ostréiculteurs craignent désormais un risque de surstocks et de vente à perte de leur production une fois le confinement levé. On écoute Laurent Chiron, le président du Groupement qualité Huîtres Marennes-Oléron :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/huitres-1.mp3 Un nouveau coup dur pour les ostréiculteurs qui cumulent les difficultés :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/huitres-2.mp3 Laurent Chiron qui souhaite une reprise rapide de l’activité, même s’il salue les mesures gouvernementales mises en place pour soulager les professionnels comme le recours au chômage partiel ou les prêts de trésorerie. A noter qu’une nouvelle campagne de promotion de l’Huître Marennes-Oléron vient d’être lancée pour inciter à la consommation via la vente en drive, points relais ou sur des plateformes participatives.