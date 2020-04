La Communauté de communes du Bassin de Marennes met en ligne un annuaire des entreprises. Objectif : soutenir le tissu économique local et permettre aux habitants de connaître les services proposés sur le territoire en cette période de confinement. Il s’agit là d’une première étape dans l’accompagnement des entreprises confrontées à la crise du coronavirus.

Le principe est simple : les entreprises peuvent s’inscrire sur l’annuaire via un formulaire en ligne accessible sur la page d’accueil du site bassin-de-marennes.com. Ce formulaire leur permet de présenter leur activité et les services qu’elles proposent. Le temps qu’un maximum d’entreprises s’inscrivent, cet annuaire sera ensuite accessible aux habitants à partir de mercredi via un lien direct. Les gens pourront effectuer des recherches d’entreprises par Commune, par type d’activité et par type de service proposé : livraison, paiement en ligne, etc. Par cette action, la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et son service développement économique entendent faciliter le maintien de l’activité économique des entreprises impactées par la crise sanitaire, tout en facilitant les achats et l’accès aux services des habitants confrontés à la problématique du confinement et notamment à la limitation des déplacements. L’inscription à cet annuaire est libre, gratuite et ne prend que quelques minutes. Elle est ouverte aux commerçants, artisans, et entreprises de service du Bassin de Marennes.