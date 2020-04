La gendarmerie nationale exprime des regrets après la verbalisation d’un habitant du Loir-et-Cher venu rendre visite à son père mourant sur l’île de Ré. Pour rappel, cet homme avait été verbalisé à Rivedoux le 4 avril dernier, faute d’attestation d’un médecin. Il avait été contraint de faire demi-tour, sans possibilité de voir une dernière fois son père qui est décédé trois jours plus tard. Hier, la porte-parole de la gendarmerie nationale a reconnu que les gendarmes qui l’avaient contrôlé n’avaient pas perçu le degré d’urgence de la situation, dans un contexte de forte tension en raison du confinement et du premier week-end de vacances pascales au cours duquel 7000 contrôles ont été effectués dans le département. Et de préciser que les démarches sont en cours pour annuler la contravention. L’homme a saisi l’inspection générale de la Gendarmerie nationale et le procureur de La Rochelle.