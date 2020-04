Le PCF de Charente-Maritime propose de créer une Commission d’urgence sanitaire départementale. Face à la crise du coronavirus, le parti communiste vient d’adresser en ce sens une lettre ouverte au préfet du département Nicolas Basselier. Objectifs : coordonner collectivement l’ensemble des initiatives prises sur le territoire dans la lutte contre le coronavirus et définir un plan d’actions local pour combattre plus efficacement la maladie et sécuriser la population. On écoute Brahim Jlalji, secrétaire départemental du PCF17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/pcf-1.mp3 En ce qui concerne aussi la reprise annoncée des écoles le 11 mai, la mesure devrait être appréciée au cas par cas selon Brahim Jlalji :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/pcf-2.mp3 Brahim Jlalji qui évoque également la possibilité d’une action mieux coordonnée en ce qui concerne les centres de consultation covid-19 mis en place dans plusieurs communes du département. Certains ont dû fermer par manque de moyens comme à Surgères, Saintes, Burie et Jonzac. Celui de Saint-Sauveur-d’Aunis fermera dans une semaine.