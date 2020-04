Le préfet de la Charente-Maritime lance un appel aux grandes surfaces pour soutenir la Banque alimentaire. Alors que les stocks de l’association s’épuisent et que les besoins se font toujours sentir, Nicolas Basselier rappelle l’urgence de la situation en ces temps de crise sanitaire et économique. L’objectif est de venir en aide aux plus démunis. Un appel aux dons de produits d’épicerie auprès des grandes surfaces et de leurs fournisseurs est lancé, compte tenu du confinement et l’impossibilité d’organiser les collectes habituelles et le ramassage quotidien de produits, fruits et légumes frais.