A Saint-Pierre-d’Oléron, les équipes techniques municipales s’adaptent pour maintenir la propreté en ville. Une réorganisation a dû être opérée pour respecter les règles de sécurité sanitaire.

Si la Ville est en mode veille, les agents municipaux restent mobilisés et actifs sur le terrain. La crise sanitaire oblige les services techniques à redoubler de vigilance. L’hygiène et la salubrité publique n’étant pas à négliger, les équipes se sont réorganisées pour pouvoir continuer à travailler. Si elles fonctionnaient habituellement en binôme, depuis plus d’un mois, les agents œuvrent en solo. Mesures de distanciation obligent. Ils ne sont désormais plus qu’une dizaine à pointer tous les matins au centre technique. Sur la base du volontariat, ils ont été affectés pour certains à des tâches inhabituelles. Ils sont par exemple réquisitionnés sur les marchés ou à la maison de retraite pour faire respecter les mesures barrières. Les autres interviennent sur le terrain pour assurer la propreté urbaine et la maintenance des équipements communaux, à savoir l’entretien des bâtiments, des abords des routes, et des espaces naturels et végétalisés. Et même si la fréquentation a diminué, la voirie nécessite aussi un entretien régulier. La tonte des espaces verts se poursuit également, ainsi que le travail dans les serres municipales.