Les deux prévenus ont été jugés vendredi en comparution immédiate devant le tribunal de La Rochelle. C’est lors d’un contrôle des mesures de confinement deux jours plus tôt au Château-d’Oléron que l’auteur principal des faits a été interpellé. Verbalisé pour la 2e fois faute d’attestation, il était porteur de plusieurs grammes d’herbe de cannabis. Une perquisition à son domicile a permis la saisie de 167g de cannabis, plus de 14000 euros en espèces, un fusil de chasse, 2 balances de précision, une machine de mise en sachet sous vide et 4 téléphones portables. L’individu a écopé de 2 ans de prison ferme. Son colocataire de 8 mois ferme.