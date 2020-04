Annulations en cascade pour plusieurs festivals et évènements en Charente-Maritime. Au lendemain des annonces du président Emmanuel Macron, de nombreuses décisions ont été prises concernant les grands rendez-vous de l’été prévus jusqu’à la mi-juillet dans notre département. A commencer par les Francofolies de La Rochelle dont la 36e édition, qui devait avoir lieu du 10 au 14 juillet est reportée aux mêmes dates en 2021. Le Free music de Montendre est également annulé. Mais aussi Notes en vert à Périgny, Moul’stock à Charron, ainsi que le Grand prix de moto-cross de Saint-Jean-d’Angély et le Marathon de Royan Côte de beauté. D’autres évènements prévus juste après le 15 juillet sont menacés : Un Violon sur le sable à Royan, les Fous cavés à Port-d’Envaux, Tonnay fête sa Charente et le festival électro Stéréoparc de Rochefort.