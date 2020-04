La direction des Francofolies de La Rochelle a pris la décision aujourd’hui d’annuler l’évènement prévu du 10 au 14 juillet et de le reporter aux mêmes dates en 2021.

Communiqué de presse de la direction :

C’est le cœur lourd que nous vous écrivons aujourd’hui.

À la suite des déclarations du Président de La République, ce lundi 13 avril 2020, n’autorisant pas la tenue des festivals jusqu’à la mi-juillet, la 36ème édition des Francofolies de La Rochelle, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet 2020, est donc reportée du 10 au 14 juillet 2021.

Nous souhaitons vous remercier, vous festivaliers, pour tous vos messages de soutien, pour votre fidélité et pour votre enthousiasme pour cette édition qui s’annonçait grandiose ! Un grand merci à nos partenaires qui, sans faillir, malgré les circonstances, nous accordent leur confiance, aux professionnels, prestataires, techniciens pour leur constante indéfectibilité et évidemment aux artistes qui vont tant nous manquer cet été. Avec une pensée plus particulière pour les jeunes artistes du Chantier des Francos, avec qui nous continuons à travailler au quotidien et pour qui le festival était une étape si importante dans leur parcours.

Nous pensons très fort à ceux qui sont touchés au quotidien par ce virus. Plus que jamais soyons solidaires en ces temps de crise. Et revenons plus forts, tous ensemble.

Nous collaborons dès à présent avec les artistes de la programmation 2020 pour qu’ils soient présents lors de la prochaine édition. Pour les détenteurs de billets 2020, nous reviendrons vers vous très prochainement avec différentes solutions.

Nous vous donnons rendez-vous pour cette 36ème édition des Francofolies du 10 au 14 juillet 2021. Et on vous le promet, la fête sera plus folle que jamais !

L’équipe des Francofolies, émue mais motivée !