Face aux mesures de confinement prolongées jusqu’au 11 mai, et aux annonces de non-réouverture des hôtels, bars, restaurants et campings après cette date, les professionnels du secteur se disent très inquiets. Certains se demandent s’ils vont survivre à la crise sanitaire. Le tourisme, qui est la première économie de notre département, représente 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 20 000 emplois directs. De quoi donner des sueurs froides à Stéphane Villain, le président de Charentes tourisme :

L'autre interrogation, c'est l'organisation du Tour de France qui devait être l'évènement en Charente-Maritime les 6, 7 et 8 juillet. Il pourrait être reporté fin août, voire début septembre. Peu importe la date, le Département se dit prêt à accueillir la Grande boucle qui traversera 43 communes.