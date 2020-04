L’ensemble des personnels et résidents de l’Ehpad Les Portes du jardin de Tonnay-Charente testés au covid-19. Le dépistage a été mené aujourd’hui, après la confirmation fin de semaine dernière de 13 cas positifs au sein de l’établissement. Une dizaine de salariés ont été confinés chez eux. Et six pensionnaires ont été hospitalisés à La Rochelle. Le maire de la Ville Eric Authiat, qui en a été informé par voie de presse, a fait part de son mécontentement à la direction de l’établissement. Aujourd’hui, il suit de très près le déroulement des opérations

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/authiat-1.mp3 Les résultats des tests réalisés ce jour seront connus au plus tard demain.