La 6e édition du Marathon de Royan Côte de beauté reportée à l’année. Suite aux annonces du Président Macron, l’évènement, qui devait avoir lieu les 29 et 30 mai 2020, aura lieu les 28 et 29 mai 2021.

Communiqué du président Jean-Pierre Dumon :

Suite aux dernières annonces gouvernementales, l’association du Marathon Royan Côte de Beauté ne

peut plus maintenir son événement prévu les vendredi 29 et samedi 30 mai 2020.

Le confinement et l’interdiction de tout rassemblement sont aujourd’hui prolongés, pour l’un jusqu’au 11 mai

et pour l’autre jusqu’à la mi-juillet. Dans ces conditions, comme vous l’imaginez, il est impossible

d’envisager la réalisation de notre événement. Cette décision est un crève-cœur mais la raison doit, à nos

yeux, l’emporter sur toute autre considération. Nous avons opté pour le report de la 6ème édition de

nos courses les vendredi 28 et samedi 29 mai 2021. Par respect pour les courses de l’automne nous

n’avons pas voulu contribuer à complexifier encore plus le calendrier déjà très chargé de la fin d’année.

Un énorme travail a été accompli ces derniers mois en amont de l’événement. Il restera valable en grande

partie jusqu’à l’année prochaine, où nous pourrons à nouveau nous réunir pour un rendez-vous sportif et

festif sur l’esplanade Charles de Gaulle à Royan. Pour tous les coureurs qui se sont inscrits à nos épreuves

et dont les inscriptions sont enregistrées, nous reviendrons vers vous très vite pour vous proposer des

solutions. Les 143 partenaires et les 500 bénévoles de nos courses vont aussi être contactés par rapport à

la situation exceptionnelle que nous traversons et ce report que nous avons acté.

Nous reviendrons en 2021 avec une envie et une motivation, décuplées pour vous proposer un événement

inoubliable dans un contexte bien meilleur qu’aujourd’hui.