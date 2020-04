Une mesure qui devrait permettre de soulager certains foyers, contraints depuis le début du confinement de stocker chez eux ces déchets issus du tri. Des déchets de plus en plus encombrants.

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort océan, la collecte des déchets recyclables reprendra le 15 avril. Le service avait été interrompu dès le début du confinement, en raison de la fermeture des centres de tri. Conscients de la difficulté à stocker les emballages à domicile, les élus et les services de la CARO ont cherché un autre centre de tri, capable d’absorber temporairement ces déchets. Celui de Poitiers a accepté cette mission. Les bacs et sacs jaunes devront donc être sortis la veille au soir des jours de collecte habituels.

Reprise également ce mercredi dans l’agglomération de Saintes, suivant là encore le calendrier habituel de collecte. Collecte qui avait été suspendue pour garantir le service d’évacuation des ordures ménagères, prioritaire dans le cadre de la salubrité publique. Mais compte-tenu de la prolongation du confinement, la collectivité a renforcé ses équipes pour assurer la reprise du ramassage des emballages. Pour faciliter le travail des agents, il est demandé aux usagers de ne pas présenter tous les sacs jaunes accumulés d’un coup, mais en plusieurs fois.

Sur l’île d’Oléron, la Communauté de communes annonce une reprise de la collecte des emballages et des papiers, aux jours et horaires habituels. Mais de façon provisoire dans la mesure où elle implique de nombreux personnels qui doivent être préservés le temps de la crise sanitaire.

Dans le Bassin de Marennes, une collecte exceptionnelle des sacs jaunes sera organisée du 16 au 30 avril, selon un planning précis consultable sur le site de la Communauté de communes. Une solution ponctuelle pour délester les foyers de ces déchets.

Même principe sur le territoire de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, du 15 au 24 avril. Le calendrier est consultable en ligne sur royan-agglo.fr.