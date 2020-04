Les forces de l’ordre restent très mobilisées pour faire respecter les mesures de confinement en Charente-Maritime. En raison du week-end prolongé de Pâques, et du début des congés scolaires pour la zone B, une attention particulière sera portée sur les motifs de déplacement, avec une tolérance zéro pour ceux non autorisés. Le dispositif mis en place le week-end dernier sera renouvelé, avec la présence sur le terrain, jour et nuit, de 500 gendarmes et 130 policiers. Des opérations de contrôle seront menées sur les axes principaux et secondaires, dans les gares, aux péages, entrées de villes et aux ponts des îles de Ré et d’Oléron. Tous les moyens terrestres, aériens et nautiques seront mobilisés.