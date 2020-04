L’atelier de couture Picaillon de Surgères enchaîne les commandes de masques en tissu. Grâce au soutien du syndicat mixte de traitement des déchets Cyclad, qui a fait appel à ses services pour équiper et protéger ses 200 salariés, la gérante et coutière Charlène Carreno consacre désormais tout son temps à cette activité qu’elle a dû délocaliser dans sa salle à manger, en raison du confinement. Elle nous raconte :

620 unités lui ont déjà été commandées. 450 ont été fabriquées, et une partie a déjà été livrée. Charlène Carreno a suffisamment de matière pour en produire 400 de plus, même si celle-ci n’a pas été simple à trouver au départ, il y a deux semaines. Mais elle a pu une fois de plus compter sur le soutien des services de Cyclad :

Charlène Carreno fournit en priorité les entreprises locales qui ont besoin de masques pour maintenir ou relancer leur activité, et aux particuliers ayant déjà des problèmes de santé. Pour la contacter, vous pouvez appeler le 06 79 36 78 29 ou envoyer un mail à picaillon.ma@gmail.com