Il s’agit du service CovidPsy17. Des psychiatres, psychologues et infirmiers spécialisés se mettent à l’écoute de la population pour répondre à des soucis de stress, d’angoisse, d’épuisement, d’isolement et de deuil que peut générer la crise sanitaire. Une plateforme téléphonique est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au 06 45 31 77 44.