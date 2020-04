Le maire Patrick Marengo a dû renoncer à sa mesure. Alors qu’il avait pris hier soir un arrêté pour rendre obligatoire dès aujourd’hui le port d’une protection buccale et nasale sous peine d’une amende à 38 euros, il a reçu un rappel à l’ordre du préfet de la Charente-Maritime, seule autorité à prendre cette décision. Ce dernier a indiqué à l’élu qu’il outrepassait ses pouvoirs de police. Patrick Marengo a tout de même signé aujourd’hui un nouvel arrêté pour encourager, et non plus imposer, le port du masque. Il lance également un appel aux bonnes volontés pour fabriquer des masques en tissu afin de les distribuer à la population. La Ville fournira le matériel nécessaire.