Les hôteliers de Châtelaillon-Plage posent nus pour interpeller l’Etat. Fermés depuis le début du confinement, ils se retrouvent confrontés à l’effondrement de leur chiffre d’affaires et à une forte baisse de leur activité. Trois semaines sans aucune rentrée d’argent et des annulations en série jusqu’au mois de juillet, alors que tous les indicateurs étaient au vert pour une excellente saison avec notamment le passage du Tour de France. D’où l’idée de se mettre à poil hier, afin d’attirer l’attention du gouvernement et lui demander de requalifier la crise sanitaire en catastrophe naturelle pour pouvoir être indemnisés par les assurances. Frédéric Lelong est l’un de neuf professionnels du Club hôtelier à participer de cette opération choc. On l’écoute :

Frédéric Lelong espère que le mouvement fera tache d’huile. Il lance un appel aux acteurs économiques en difficulté à rejoindre le groupe Facebook #Assurez-nus. Il a reçu le soutien de la mairie et de Charentes tourisme.