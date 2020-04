Un dramatique accident de la route est survenu cette nuit à Lagord. Entre minuit et 1h du matin, une voiture seule en cause a fait une sortie de route sur la N237. L’un des occupants a été éjecté du véhicule et a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. Un homme de 34 ans a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de La Rochelle. Tout comme un témoin de l’accident qui a été très choqué. 12 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. La circulation a été bloquée.