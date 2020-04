Le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Et le nombre de patients décédés s’élève désormais à 138, soit 18 de plus en 24 heures. 65 nouveaux cas confirmés ont été recensés hier soir par Santé publique France, soit pratiquement moitié moins que la veille. Ce qui porte à un total de 2 426 patients infectés dans notre région. 783 personnes sont actuellement hospitalisées dont 247 en réanimation. 631 malades sont guéris, soit 31 de plus.